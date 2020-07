Morto Carlo Flamigni, tra i padri della fecondazione assistita (Di domenica 5 luglio 2020) E’ Morto Carlo Flamigni. Aveva 87 anni. Tra i padri della fecondazione assistita, è stato membro del Comitato nazionale di Bioetica. Viveva a Forlì nella sua casa di famiglia. Nell’ambito medico, tra il 1975 e il 1994 è stato direttore del servizio di Fisiopatologia della riproduzione per divenire poi direttore della clinica ostetrica e ginecologica dell’Università degli Studi di Bologna, incarico ricoperto fino al 2001.L'articolo Morto Carlo Flamigni, tra i padri della fecondazione assistita Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

