Morto Carlo Flamigni, padre della fecondazione assistita (Di domenica 5 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – E' Morto all'età di 87 anni Carlo Flamigli, il ginecologo padre della fecondazione assistita. Lo ha annunciato il figlio su Facebook. La camera ardente sarà allestita domani dalle 14 alle 19 e poi martedì dalle 7 alle 14, presso l'ospedale di Forlì. Nato a il 4 febbraio del 1933, Si è laureato in medicina e chirurgia presso l'Università di Bologna nel 1959, specializzandosi in seguito in ostetricia e ginecologia. Intraprese la carriera accademica presso la stessa Università, prima come libero docente e poi come professore incaricato. Dal 1980 al 2004 è stato professore ordinario, sempre presso l'Università di Bologna, di endocrinologia ginecologica e poi di ginecologia e ostetricia, proseguendo poi l'attività di docenza fino al 2008 come docente fuori ruolo. Nell'ambito medico, tra il 1975 e ... Leggi su liberoquotidiano

repubblica : È morto Carlo Flamigni, una vita per i diritti per le donne [di ROSARIO DI RAIMONDO e ILARIA VENTURI] [aggiornament… - Agenzia_Ansa : Morto #Flamigni, luminare della fecondazione assistita. La camera ardente lunedì e martedì a Forlì #ANSA - fattoquotidiano : Carlo Flamigni, morto il ginecologo ‘padre’ della fecondazione assistita: aveva 87 anni - Lucia07129120 : RT @aelledesign: Molto dispiaciuto per la scomparsa del Prof. Flamigni. Ho avuto l'onore di conoscerlo nel lontano 1996 all'università. Una… - aelledesign : Molto dispiaciuto per la scomparsa del Prof. Flamigni. Ho avuto l'onore di conoscerlo nel lontano 1996 all'universi… -