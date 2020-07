Morto Carlo Flamigni, il padre della fecondazione assistita (Di domenica 5 luglio 2020) E' Morto Carlo Flamigli, il ginecologo padre della fecondazione assistita. Aveva 87 anni. Lo ha annunciato il figlio su Facebook. "Ciao papà - scrive il figlio - speravo che questo momento non arrivasse mai, il dolore è grande almeno quanto il bene che ti ho voluto... Ma un giorno ci rivedremo prof... Ne sono sicuro". Nato a Forlì il 4 febbraio 1933, Carlo Flamigli si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bologna nel luglio del 1959 con 110 su 110 e lode; ha conseguito il diploma di specialista in Ostetricia e Ginecologia nel 1963 presso la stessa Università con 70 su 70 e lode. Libero Docente in Ostetricia e Ginecologia nel 1964, dal 1972 al 1980 è stato Professore incaricato di Endocrinologia Ginecologica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna. ... Leggi su ilfogliettone

