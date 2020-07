Morte Roberta Agosti, il compagno Marco Velo racconta gli attimi agghiaccianti dell’incidente: “ho provato a rianimarla, ma…” (Di domenica 5 luglio 2020) La Morte di Roberta Agosti ha sconvolto ieri il mondo del ciclismo, già colpito dall’incidente di Alex Zanardi dello scorso 19 giugno. La compagna di Marco Velo, ex corridore pro’ e assistente del ct Cassani, non ha avuto scampo in seguito ad uno scontro frontale con un camion, avvenuto durante un allenamento lungo una stretta strada di campagna verso Lonato. Ph. Instagram Roberta AgostiPer Roberta non c’è stato nulla da fare, come ammesso anche da un affranto Marco Velo alla Gazzetta dello Sport: “due anni fa ho conosciuto Roberta andando in bicicletta, entrambi uscivamo da storie importanti. Stavamo insieme da un anno e mezzo. Ora la bicicletta me l’ha portata via. La strada saliva all’1%, andavamo piano, intorno ai 25 km/h. Eravamo su un lungo rettilineo senza buche. Davanti a Roberta sono caduti 3-4 compagni di allenamento e ... Leggi su sportfair

