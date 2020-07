Moria di pesci sul Lungotevere, “un vero e proprio massacro di fauna acquatica” [FOTO e VIDEO] (Di domenica 5 luglio 2020) “Pubblichiamo un VIDEO ripreso adesso sul Lungotevere, vicino al Ponte Vittorio Emanuele II, dove è in atto un vero proprio massacro di pesci e fauna acquatica, tra gli sguardi e i commenti sbigottiti dei turisti. Abbiamo già inoltrato i documenti visivi all’Arpa Lazio e alla Protezione Civile chiedendo l’immediato intervento. Chiediamo che si verifichi rapidamente chi ha causato questa carneficina che mette in pericolo l’ecosistema del Tevere con un intervento dei Carabinieri Forestali per indagine urgente e non più rinviabile. L’emergenza Covid ci ha dimostrato che avere cura del nostro Pianeta non è solo una questione ambientale, ma anche di sopravvivenza e prevenzione per noi specie umana. Pretendiamo che vengano accertate rapidamente le cause di questo disastro ecologico, per questo presenteremo un esposto alla Procura ... Leggi su meteoweb.eu

