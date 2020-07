Minacciano il suicidio e il governo apre i porti. Che schifo! Matteo Salvini smaschera il ricatto dei migranti (Di domenica 5 luglio 2020) I migranti della Ocean Vikin sbarcheranno a Porto Empedocle. Dopo le minacce di suicidio gli immigrati hanno avuto la meglio e questo non va giù al leader della Lega. Salvini sbotta su Facebook e smaschera il ricatto cui è sottoposto il governo. "Minacciano il suicidio...e il governo apre subito le porte ai 180 clandestini dalla Ong norvegese. Saranno ospitati sulla confortevole nave Moby Zazà a spese degli italiani e poi sbarcati. Siamo arrivati ai ricatti? Trafficanti di schiavi e mangioni dell'accoglienza gioiscono, tornano i bei tempi! Che schifo. Credo che nelle 7 regioni al voto in settembre gli italiani daranno il giusto “ringraziamento” a Pd e 5 Stelle, oltre che incapaci mai visti mettono a rischio ogni giorno di piú la sicurezza e la salute degli italiani". Leggi su iltempo

Conte cede ai ricatti e fa sbarcare altri migranti. Ora dopo il no di Malta, le minacce di suicidio di alcuni migranti e gli scontri all’interno del Pd arriva il sì allo sbarco. La nave Ocean Viking ...Il Trattamento Sanitario Obbligatorio è noto più che altro per il suo impiego in psichiatria. Di solito si esercita quando viene attuato un ricovero forzato di un soggetto psichiatrico – specie quando ...