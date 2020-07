Milik Juventus, dalla Spagna: si ritira un top club, sorride Paratici (Di domenica 5 luglio 2020) Milik Juventus – La Juventus sembrerebbe aver adocchiato Milik per rinforzare l’attacco. Il centravanti polacco del Napoli è il primo nome sul taccuino di Paratici, con quest’ultimo che monitora sempre la pista partenopea. Da Madrid adesso arriva un assist per i bianconeri: un top club si ritira nella corsa all’attaccante virando su un altro obiettivo. Milik Juve: l’Atletico Madrid vira su Lacazette Secondo quanto riportato da “Fichajes.net” l’Atletico Madrid avrebbe deciso di ritirarsi nella corsa a Milik. I colchoneros lascerebbero di fatto la pole position alla Juve, con quest’ultima che sarebbe ormai intenzionata ad aggiudicarsi il bomber azzurro. Leggi anche: Immobile Juventus, offerta monstre di Paratici: arriva la risposta di Lotito Non solo: stando sempre alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna Cerezo ... Leggi su juvedipendenza

