Milan, Paquetà: “Ora sento la fiducia. Juve? In Coppa Italia fatta grande partita” (Di domenica 5 luglio 2020) “Quando l’abbiamo affrontata in Coppa Italia abbiamo fatto una grande partita, e ora è tornato Ibrahimovic, che è troppo forte. Abbiamo fiducia di giocare alla pari con la Juventus e vincere”. Lucas Paquetà esprime tutto l’ottimismo del Milan che, dopo il successo in casa della Lazio, non ha paura di affrontare i bianconeri a San Siro. “Con la Lazio è stata una vittoria speciale, speriamo di continuare con la Juve”, ha spiegato a Sky Sport il brasiliano, finalmente ritrovato. “Questo sono io, il Paquetà del Brasile. La fiducia è la cosa più importante per un calciatore, ora la sto riconquistando e questo fa la differenza. Ora sento più fiducia dal mister, dallo staff, ora sono più tranquillo, lavoro bene e in partita sono concentrato, penso solo a fare il massimo”, ha detto il ... Leggi su sportface

SkySport : Milan, Paquetà a Sky: 'Sono rinato, sento la fiducia del Milan. Juve? Con Ibra si può' - AntoVitiello : Formazione ufficiale #Milan: Donnarumma, Calabria, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Paqu… - AntoVitiello : #Ibrahimovic ha svolto tutta la rifinitura in gruppo e sarà convocato contro la Spal. Prove tattiche, solito #Milan… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: QUI MILAN - Paquetà fiducioso: 'Con la Juve pensiamo di poter vincere' - sportface2016 : #Milan Lucas #Paquetà sulla fiducia dell'ambiente e sulla prossima uscita contro la #Juventus -