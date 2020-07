Michelle Hunziker, il marito Tomaso Trussardi la sfotte in pubblico: “Sei una regista mancata…” [VIDEO] (Di domenica 5 luglio 2020) Michelle Hunziker ufficialmente in vacanza Una settimana fa Michelle Hunziker è entrata ufficialmente in ferie. Dopo la lunga esperienza dietro il bancone di Striscia la Notizia, la soubrette svizzera sta trascorrendo le vacanze estive insieme alla sua famiglia allargata. Una stagione televisiva molto travagliata a causa dell’emergenza sanitaria la Coronavirus. Lei che vive in una villa a Bergamo, città maggiormente colpita dalla pandemia, tutti i giorni si recava a Cologno Monzese per registrare le puntate del tg satirico di Antonio Ricci. Degli appuntamenti privi di pubblico in studio, con la distanza fisica e le mascherine prima di andare in onda. Ora la donna ha tutto il tempo per rilassarsi e trascorrere del tempo coi figli e il marito. E proprio con Tomaso Trussarsi si è resa protagonista di una divertente gag posta su Instagram. Di cosa si ... Leggi su kontrokultura

