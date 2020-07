“Mi mancate, sto bene e un giorno tornerò libero”: Patrick Zaky dal carcere scrive alla famiglia (Di domenica 5 luglio 2020) “Cari, sto bene e in buona salute, spero che anche voi siate al sicuro e stiate bene. Famiglia, amici, amici di lavoro e dell’Università di Bologna, mi mancate tanto, più di quanto io possa esprimere in poche parole”. Dopo 5 mesi, finalmente, Patrick Zaky, lo studente attivista egiziano dell’Università di Bologna in carcere in Egitto da inizio febbraio, ha potuto scrivere alla famiglia. Ne dà notizia la rete di attivisti ‘Patrick Libero’. “Un giorno sarò libero e tornerò alla normalità, e ancora meglio di prima” scrive Patrick Zaky, che si trovava in Italia per seguire un Master all’Ateneo di Bologna. Nel testo si legge tra l’altro: “Spero che stiate tutti bene e che il Corona non abbia colpito nessuno dei nostri cari”. La lettera è stata scritta il 21 luglio. ... Leggi su tpi

