Meteo prossima settimana: subito CALDO INTENSO d’Africa. La DURATA (Di domenica 5 luglio 2020) Il break fresco e instabile avrà davvero breve DURATA, con Meteo che tornerà a presentare condizioni tipicamente estive. La saccatura di bassa pressione caratterizzerà ancora il weekend con rovesci e temporali al Centro-Sud, ma già fra domenica e lunedì la pressione tornerà ad aumentare. L’anticiclone riconquisterà l’Italia con la pressione che aumenterà un po’ ovunque favorendo tempo più soleggiato, se si escludono strascichi d’instabilità in avvio di settimana sulle regioni ioniche a causa di infiltrazioni d’aria fresca in quota richiamate dai Balcani. Le temperature riprenderanno rapidamente a salire, perché la nuova rimonta anticiclonica si avvarrà di un respiro CALDO subtropicale, anche se non così eccessivo. Il CALDO sarà già protagonista ... Leggi su meteogiornale

