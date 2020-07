Meteo, le Previsioni dell’Aeronautica Militare: ancora piogge, rovesci e instabilità nei prossimi giorni (Di domenica 5 luglio 2020) Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le Previsioni per i prossimi giorni, fino a sabato 11 luglio 2020. Domani al Nord: copertura in rapida intensificazione sulle aree alpine e prealpine con rovesci e temporali dal pomeriggio, più frequenti e diffusi sui rilievi centrorientali; dalla sera estensione delle precipitazioni anche alle zone pedemontane del nord-est, mentre sono attesi fenomeni localmente anche intensi su nord veneto e settore friulano; sul resto del nord cielo sereno o caratterizzato dal transito di spesse velature, più diffuse e consistenti da fine giornata sulle aree pianeggianti orientali e sul resto dell’Emilia-Romagna. Centro e Sardegna: generali condizioni di tempo stabile e soleggiato. Sud e Sicilia: addensamenti compatti su Cilento, Basilicata e Calabria tirreniche con associati deboli rovesci o temporali, in ... Leggi su meteoweb.eu

