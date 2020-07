Meteo, i temporali si spostano verso sud: da lunedì nuovo anticiclone (Di domenica 5 luglio 2020) Secondo le previsioni Meteo, nuovi temporali colpiranno la penisola durante questa domenica. Attenzione, da lunedì cambia tutto con il nuovo anticiclone. Non si arrestano le piogge sulla nostra penisola, a testimoniarlo ci sono le previsioni Meteo che indicano l’arrivo di nuovi temporali. Infatti, in queste ore, il flusso di bassa pressione si sta spostando verso … L'articolo Meteo, i temporali si spostano verso sud: da lunedì nuovo anticiclone proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

