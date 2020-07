Meteo della settimana con il CALDO d’Africa e l’AFA. I Temporali ecco quando (Di domenica 5 luglio 2020) Il Meteo della settimana inizia con il CALDO che tutto sommato è prossimo alla media, ma che nel corso dei prossimi giorni sarà destinato ad aumentare. Avremo un nuovo balzo termico soprattutto nelle regioni del Centro e Sud Italia, ed in particolare nelle Isole Maggiori, in primis la Sardegna, dove in talune località dell’interno, la colonnina di mercurio si poggerà ai 40°C. CALDO estivo sarà quello che avremo, tipico di Luglio e del Solleone, un termine ormai in disuso, ma il CALDO c’è sempre stato, così come le notti insonni per la calura e l’afa. Di certo, però il CALDO estivo è aumentato. Per ora quest’anno tutto sommato c’è andata bene, però è precoce dire che ce l’abbiamo fatta a non avere temperature record di CALDO. Sul passato ... Leggi su meteogiornale

Il 13 novembre del 2019 una voragine si apriva in una strada pubblica in via Masseria Facile, una zona periferica di Marigliano al confine con Somma Vesuviana. In realtà la voragine si riapriva, per f ...

Svirgolate ed errori: la Spal sprofonda contro la Sampdoria

Della volontà. Del provarci ... S’è capito: secondo tempo da esperimenti per entrambe le squadre. Tanto la Spal la frittata l’aveva già combinata prima. Enorme. La parola salvezza rimane ...

