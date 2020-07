Meret racconta come ha parato il rigore a Dybala «Non ho avuto dubbi» (Di domenica 5 luglio 2020) Il Corriere dello Sport ha oggi un’intervista esclusiva con Alex Meret che stasera sarà protagonista in campo contro la Roma. Il suo primo ricordo del Napoli non è certamente dei più felici, considerando che si è infortunato praticamente appena arrivato. «Secondo giorno di allenamento, stiamo giocando una di quelle partitine che aiutano a smaltire e servono per prendere confidenza con le idee tattiche. C’è un pallone che arriva in verticale, per il taglio dell’esterno, io mi tuffo e..mi ritrovo in uno studio medico per gli esami strumentali, cinque mesi persi» Sul suo futuro «Mi rimetto alle decisioni della società. Io , ovviamente, spero di guadagnarmi lo spazio che voglio ma dipenderà da me. Di una cosa sono sicuro: darà sempre il massimo e se possibile, anche di ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Meret racconta Meret racconta come ha parato il rigore a Dybala «Non ho avuto dubbi» - ilNapolista ilnapolista Napoli, boom di vendite per la maglia della Coppa Italia: "Tra le più richieste c'è quella di Meret"

I tifosi del Napoli, dopo la conquista della Coppa Italia, sono tornati ad amare e sostenere ancora di più la squadra partenopea. A Napoli l'aria di festa per la vittoria della Coppa Italia contro l'o ...

