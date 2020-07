Mercedes, Hamilton: “Da noi non si fa politica. Ogni anno dimostriamo di essere i migliori” (Di domenica 5 luglio 2020) Lewis Hamilton, che si è dovuto accontentare del secondo posto alle spalle del proprio compagno di team, Bottas, nella prima qualifica dell’anno, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Valtteri ha fatto un ottimo lavoro. Questa è una partenza ideale per la squadra e sono felice di essere qui. Ovviamente in ottica gara la Mercedes è in una buona posizione per fare una doppietta. Stiamo dimostrando anno dopo anno di essere il miglior team. Noi abbiamo una mente aperta in squadra. I ragazzi lavorano molto duramente e nessuno fa polemica. Continuiamo a spingerci al limite. Non c’è politica all’interno della nostra squadra. Siamo tutti uniti e spingiamo tutti insieme nella stessa direzione. Penso che sia per questo che Ogni anno ritorniamo e siamo sempre i migliori perché non ci fossilizziamo sempre sulle stesse ... Leggi su sportface

