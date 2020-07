Medaglia d'oro al valore civile. Per Alex Zanardi scatta la petizione online (Di domenica 5 luglio 2020) La sua storia ha commosso e toccato tutti. Per questo adesso l'Italia si stringe ancora di più attorno ad Alex Zanardi che lotta nell'ospedale di Siena dopo il tremendo incidente a bordo della sua handbike. Sulla piattaforma change.org, il quotidiano di Torino Cronacaqui.it ha lanciato una petizione affinché il Presidente Mattarella conferisca la Medaglia d'oro al valore civile ad un uomo che rappresenta per tutto il mondo un fulgido esempio di straordinario cittadino italiano, capace di un magnifico, orgoglioso e struggente coraggio. Leggi su iltempo

DjGianky : Sergio Mattarella: CONFERIMENTO AD ALEX ZANARDI DELLA MEDAGLIA D’ORO AL VALORE CIVILE - Firma la petizione!… - LuigiIvanV : RT @IlPrimatoN: Esempio di coraggio e amor di patria, fu insignita della medaglia d'oro al valor militare - tempoweb : Medaglia d'oro al valore civile. Per Alex Zanardi scatta la petizione online #alexzanardi #petizione… - teampaoloitaly : Sergio Mattarella: CONFERIMENTO AD ALEX ZANARDI DELLA MEDAGLIA D’ORO AL VALORE CIVILE - Firma la petizione!… - BachBad : RT @UtherPe: Nella città Medaglia d'oro alla Resistenza, nella centralissima via Mazzini, saluti fascisti-nazisti al banchetto di Fratelli… -

Ultime Notizie dalla rete : Medaglia oro Campobello. L'8 settembre di Salvatore Bono medaglia d'oro al Valor Militare Campobello News Rosset: "Le dichiarazioni del padre di Djokovic su Roger Federer sono inammissibili"

Di recente, hanno fatto molto scalpore le dichiarazioni del padre del numero 1 del mondo Novak Djokovic nei confronti di Roger Federer. Non è la prima volta che la famiglia del serbo rivolge commenti ...

Saluto romano al banchetto di FdI (in via Mazzini): la protesta sul web

Una foto che ha (fatto in tempo) a fare il giro della rete. "Un militante nostalgico fa il saluto romano prima di firmare la petizione: vergogna", scrivono - come si vede - i tanti che l'hanno ri-post ...

Di recente, hanno fatto molto scalpore le dichiarazioni del padre del numero 1 del mondo Novak Djokovic nei confronti di Roger Federer. Non è la prima volta che la famiglia del serbo rivolge commenti ...Una foto che ha (fatto in tempo) a fare il giro della rete. "Un militante nostalgico fa il saluto romano prima di firmare la petizione: vergogna", scrivono - come si vede - i tanti che l'hanno ri-post ...