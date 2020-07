Martina Colombari Instagram, statuaria in costume: «Per quelle gambe potrei impazzire!» (Di domenica 5 luglio 2020) Posa meditativa e sguardo rivolto all’orizzonte: così si presenta Martina Colombari nel suo ultimo post Instagram. Anche per l’ex Miss Italia è ufficialmente iniziata l’estate 2020. Poche ore fa l’attrice sul suo profilo social ha pensato bene di condividere con i suoi numerosi followers alcuni momenti della sua vacanza al mare. Il suo ultimo scatto è decisamente interessante, Martina in costume è perfetta. Il suo fisico scolpito è il frutto del suo amore per lo sport. La showgirl può davvero far invidia a moltissime ventenni. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato invaso da like e commenti. Leggi anche –> Martina Colombari peso, impressionante senza forme, abito cala dritto: «Mi sembri un palo della luce» Martina Colombari Instagram: la sua estate 2020 Anche ... Leggi su urbanpost

