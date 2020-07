Marca: il Real Madrid è costretto a “regalare” James Rodriguez a 20-25 milioni (Di domenica 5 luglio 2020) Il Real Madrid sarà costretto a regalare James Rodriguez. Il colombiano ha chiarito più volte a Zidane che vuole essere ceduto e adesso ha la padella dalla parte del manico, scrive Marca. “Il club sa che se non lo vendesse nei prossimi due mesi, dal 1° gennaio 2021 James sarebbe libero di firmare un contratto con la squadra che desidera senza che il Real Madrid veda un solo euro“. Florentino Perez, dunque, è ovviamente d’accordo a venderlo, ma si trova in una situazione completamente diversa dall’anno scorso, quando chiese tra i 45 e i 50 milioni sia al Napoli che all’Atletico Madrid che volevano acquistare il calciatore. Salvo, poi, lasciar fallire le trattative. Ora si trova obbligato a darlo via e ad un valore più basso. Marca parla di un importo tra i 20 e i 25 milioni di euro. Importo destinato ad abbassarsi visto ... Leggi su ilnapolista

