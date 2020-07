Mara Venier, indiscrezione sulla sua estate: le "signore bene" impazzite, "le conviene scappare" (Di domenica 5 luglio 2020) Pare che Mara Venier abbia deciso di passare l'agosto in Versilia, lei con il marito Nicola Carraro (un mostro di simpatia). Pare che abbia chiesto a una sua amica di trovarle una casa a Vittoria Apuana, una zona allegra di Forte dei Marmi. I versiliesi incrociano le dita, una presenza famosa in riviera è garanzia di ripresa. Le signore bene (noiose come loro sole) già pensano di organizzare cene e rinfreschi per lei. Mara, scappa! Leggi su liberoquotidiano

Pare che Mara Venier abbia deciso di passare l'agosto in Versilia, lei con il marito Nicola Carraro (un mostro di simpatia). Pare che abbia chiesto a una sua amica di trovarle una casa a Vittoria ...

Domenica In non va in vacanza: Mara Venier torna su Rai1 con “il meglio di”

Mara Venier e la sua Domenica In non vanno in vacanza. Proprio così la zia Mara, la più amata dagli italiani (e non solo) è pronta a tenere compagnia ancora a lungo i telespettatori di Raiuno visto ch ...

