Mara Venier finalmente in piedi ma con le stampelle, pronta a ricominciare (Foto) (Di domenica 5 luglio 2020) Non sono stati semplici gli ultimi mesi per Mara Venier ma poco più di un mese fa la caduta dalle scale, la frattura al piede, il gesso e il resto hanno davvero complicato tutto (Foto). Mara Venier è andata avanti con le sue ultime puntate di Domenica IN, nonostante tutto, nonostante il desiderio di volere restare a casa. Pochi giorni fa a casa sua il dottore Di Giacomo le ha promesso che dopo dieci giorni avrebbe camminato, ed ecco ieri la sua prima Foto da sola in piedi anche se ovviamente con le stampelle e la scarpa ortopedica. Oggi andrà in onda un’altra puntata di Domenica In, ovviamente vedremo il meglio delle puntate del programma di Rai 1, la conduttrice ha salutato tutti domenica scorsa e oggi si riposa, è a casa, piano piano ricomincia a camminare. Mara Venier: “PIANO PIANO SI RICOMINCIA” E’ così che ha ... Leggi su ultimenotizieflash

davidemaggio : Comunque la si pensi, Mara Venier rimane una numero 1. A Domenica In è una bomba vera. - martina_markja : RT @JohnTurner_23: Mara Venier sul terrazzo con pizza e patatine #mood - gianlu_79 : RT @bubinoblog: IL MEGLIO DI DOMENICA IN: 4 DOMENICHE CON LE ICONICHE INTERVISTE DI MARA VENIER - zazoomblog : Mara Venier indiscrezione sulla sua estate: le signore bene impazzite le conviene scappare - #Venier… - Notiziedi_it : Domenica In non va in vacanza: Mara Venier torna su Rai1 con “il meglio di” -