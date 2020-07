Mandzukic annuncia l’addio all’Al Duhail: «Risolto il contratto» (Di domenica 5 luglio 2020) Mario Mandzukic, ex attaccante della Juventus, ha annunciato l’addio al club qatariota Al Duhail Mario Mandzukic, finito nel mirino del Benevento per il prossimo campionato di Serie A, ha annunciato sui suoi social l’addio all’Al Duhail; club del campionato qatariota. «Ho raggiunto un accordo con la dirigenza dell’Al Duhail S.C per risolvere il mio contratto di comune accordo. Apprezzo la fiducia e l’ospitalità che ho ricevuto in Qatar e auguro il meglio al club e al team in futuro». I reached an agreement with @Duhailsc management to terminate my contract by mutual consent. I appreciate the trust and hospitality that I have received in Qatar and I wish the best to the club and the team in the future. #mm17🌪 pic.twitter.com/DrJ2yBxp7V — Mario Mandžukić MM17 (@MarioMandzukic9) July 5, 2020 Leggi su ... Leggi su calcionews24

genovesergio76 : RT @cmdotcom: #Mandzukic annuncia: 'Ho rescisso con l'Al Duhail'. Ora può tornare in #SerieA - cmdotcom : #Mandzukic annuncia: 'Ho rescisso con l'Al Duhail'. Ora può tornare in #SerieA -