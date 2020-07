Mallamaci, campo cacao in Africa: “Altre 20 famiglie giù dai barconi” (Di domenica 5 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCapaccio Paestum (Sa) – L’Associazione Internazionale Onlus “E ti porto in Africa” ha Iniziato questa mattina i lavori per la realizzazione di un grande campo di cacao nella Missione di San Pietro nel Villaggio di Worofla (Costa d’Avorio) – Referente Padre Missionario Clovis Prao – che permetterà la sopravvivenza a circa venti famiglie povere con i rispettivi congiunti. Così il presidnete dell’Associazione, il medico cardiologo e missionario salernitano (di Capaccio Paestum) Vincenzo Mallamaci, presenta l’iniziativa: “La realizzazione di un campo di cacao assicura il lavoro a questi fratelli, meno fortunati di noi per circa trent’anni ed evita i loro disumani viaggi della speranza sui barconi della morte”.(Nella foto in alto: il Presidente Dott. Vincenzo Mallamaci con ... Leggi su anteprima24

