Maiella, trovato morto il terzo speleologo disperso (Di domenica 5 luglio 2020) Alessio Carullo, 42 anni, era rimasto bloccato nella grotta di Risorgenza a Roccamorice a causa delle piogge

Maiella, trovato morto il terzo speleologo disperso

Alle 3.30 di questa mattina l'ipotesi ppeggiore è stata confermata: è infatti stato recuperato senza vita il terzo speleologo coinvolto ieri nell'incidente nella Risorgiva di Roccamorice, in provincia ...

Speleologo morto in una grotta risorgiva sulla Majella: “Sorpreso da piena, era alle prime armi”

PESCARA – Non c'è stato niente da fare per salvare la vita di uno speleologo alle prime armi che stamattina ha perso la vita nella grotta Risorgiva di Roccamorice, alle pendici della Majella, in provi ...

