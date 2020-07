Maiella, trovato morto il terzo speleologo disperso (Di domenica 5 luglio 2020) Alessio Carullo, 42 anni, era rimasto bloccato nella grotta di Risorgenza a Roccamorice a causa delle piogge Leggi su lastampa

Agenzia_Ansa : Trovato morto speleologo. Era disperso in una grotta di Risorgiva a Roccamorice, alle pendici della Maiella, nel Pe… - repubblica : ?? Maiella, trovato morto il terzo speleologo disperso - TgrRai : #Pescara, trovato morto lo speleologo disperso in una grotta sulla Maiella. È un 42enne di Arielli, #Chieti. Altre… - Webradio63 : RT @tg2rai: E' stato trovato morto lo speleologo rimasto bloccato in una #grotta sulla #Maiella, invasa dall'acqua. Ieri erano stati tratti… - tg2rai : E' stato trovato morto lo speleologo rimasto bloccato in una #grotta sulla #Maiella, invasa dall'acqua. Ieri erano… -