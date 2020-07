Lusso ineguagliabile e comfort estremo, riflettori accesi sul nuovo Dynamiq GTT 135: pura eleganza sull’acqua (Di domenica 5 luglio 2020) Il Dynamiq GTT 135 da 41 metri (135′) è pura eleganza sull’acqua. Il cruiser interamente in alluminio promette un Lusso ineguagliabile, con cinque cabine ospiti situate sotto una terrazza di 120 m2. Con un’autonomia di 3.000 miglia nautiche, gli ospiti possono godere in tutto confort ed in piena sicurezza le qualità di questa eccezionale imbarcazione di produzione italiana durante i viaggi non-stop tra il Mediterraneo e i Caraibi. Il nuovo design di Dynamiq parte da un prezzo di € 16.500.000, i suoi creatori sono profondamente consapevoli di quanto i dettagli facciano la differenza. Per accompagnare il GTT 135 a Montegrappa è stato commissionato uno speciale strumento da scrittura ispirato ai materiali e alle linee dell’inconfondibile silhouette della nave. I potenziali proprietari potranno selezionare la penna ... Leggi su sportfair

La Costa Smeralda vanta innumerevoli paradisi: dalle spiagge più invidiate al mondo – Capriccioli e Poltu Quatu – alla lussureggiante campagna della Gallura, fino ai siti archeologici e ricchi di fasc ...

Comprare ora un soggiorno in un resort di lusso, una crociera in barca, un percorso in SPA o un volo in mongolfiera a un prezzo sensibilmente inferiore rispetto al loro valore di mercato per poi goder ...

