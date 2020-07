Londra pronta a bandire Huawei dalla sua rete 5G. La replica: politica britannica dettata da Trump (Di domenica 5 luglio 2020) L’indiscrezione del Sunday Telegraph: Johnson vorrebbe eliminare gradualmente la tecnologia dalla Gran Bretagna entro quest'anno. Il responsabile dei media internazionali di Huawei a Londra replica: «La politica del Regno Unito è dettata dall'amministrazione del presidente degli Stati Uniti» Leggi su lastampa

Il governo britannico sarebbe pronto a bandire la tecnologia del colosso cinese Huawei dalla sua rete 5G già quest'anno per motivi di sicurezza. Lo ha riferito il Sunday Telegraph, secondo cui il prim ...

