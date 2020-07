Liverpool, Klopp spaventa i Reds e pensa al ritiro: “il mio piano era quello di allenare per 25 anni, sono a 23 e mezzo” (Di domenica 5 luglio 2020) Jurgen Klopp pensa al ritiro, sembra strano a pensarci ma è proprio così, almeno ascoltando le parole del manager del Liverpool in persona. Angel Martinez/Getty ImagesIl tedesco ha parlato ai microfoni del Mirror di quelli che sono i suoi piani per il futuro, ammettendo di non vedersi in panchina per molto tempo ancora: “non mi vedo ad allenare fino a una certa età. Quando ho iniziato questo lavoro ho pensato ‘ok, adesso iniziano 25 anni impegnativi’. Sono stato sette anni e mezzo al Mainz, sette al Borussia Dortmund e quando nel 2024 finirà il mio contratto con il Liverpool saranno 23 anni e mezzo di panchina. E non ho alcun piano al di là di quella data. Quando sarà il momento, spero di essere ancora in salute e poter dire ‘benissimo, mi è piaciuto molto fare l’allenatore, ma ora tocca agli ... Leggi su sportfair

