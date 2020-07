LIVE – Padova-Feralpisalò 1-0, Playoff Serie C 2019/2020: secondo turno (DIRETTA) (Di domenica 5 luglio 2020) Tutto pronto per Padova-Feralpisalò, match delle 20:45 di domenica 5 luglio. Entra nel vivo il secondo turno della fase del girone del Playoff di Serie C 2019/2020. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso alla fase successiva la squadra allenata da Mandorlini. C’è grande attesa per questa sfida e Sportface.it vi accompagnerà nell’arco dei novanta minuti con una DIRETTA testuale a partire dal primo minuto di gioco. IL TABELLONE DEL secondo turno IL PROGRAMMA DEL secondo turno IL REGOLAMENTO DEL secondo turno AGGIORNA LA DIRETTA Padova: Minelli, Pelagatti, Kresic, Andelkovic, Frascatore, Buglio, Ronaldo, Hallfredsson, Nicastro, Soleri, Culina. FERALPISALO’: De Lucia, Zambelli, Rinaldi, Giani, Eguelfi, Pesce, Guidetti, Scarsella, Baldassin, Caracciolo, Ceccarelli. Padova-FERALPISALO’ 1-0 71′ ... Leggi su sportface

fanpage : Positivo al coronavirus fugge dall’ospedale di Padova calandosi dal balcone: arrestato - feralpisalo : ?? LIVE #PadFer 0-0 #Playoff #NoiSiamoiLeonidelGarda GOL | ?? 24’ Padova in vantaggio con un gran gol di #Ronaldo ???? - feralpisalo : ?? LIVE #PadFer 0-0 #Playoff #NoiSiamoiLeonidelGarda ESPULSIONE | ?? Rosso al Direttore sportivo del Padova Sogliano. - feralpisalo : ?? LIVE #PadFer 0-0 #Playoff #NoiSiamoiLeonidelGarda CAMBIO | ?? 10’ Doppia sostituzione per il Padova: ?? Mandor… - karya_yoga1 : Padova vs. FeralpiSalo Playoff promozione ITALIA Serie C LIVE STREAM 2020 Guarda Live qui: -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Padova Live - Coronavirus, un nuovo decesso all'ospedale di Padova PadovaOggi Risultati Serie C/ Playoff, diretta gol live score: colpo della Triestina al Druso!

Nel presentare i risultati di Serie C per il ritorno dei playoff, dobbiamo anche parlare di quelle squadre che hanno rinunciato a prenderne parte: lo sapevamo in partenza, il lockdown da Coronavirus n ...

Live! Padova-FeralpiSalò 0-0

PADOVA (4-3-3): Minelli; Pelagatti, Kresic, Cherubin, Frascatore; M.Mandorlini, Ronaldo, Hallfredsson; Nicastro, Soleri, Culina. A disposizione: Galli, Rondanini, Andelkovic, Fazzi, Capelli, Baraye, B ...

Nel presentare i risultati di Serie C per il ritorno dei playoff, dobbiamo anche parlare di quelle squadre che hanno rinunciato a prenderne parte: lo sapevamo in partenza, il lockdown da Coronavirus n ...PADOVA (4-3-3): Minelli; Pelagatti, Kresic, Cherubin, Frascatore; M.Mandorlini, Ronaldo, Hallfredsson; Nicastro, Soleri, Culina. A disposizione: Galli, Rondanini, Andelkovic, Fazzi, Capelli, Baraye, B ...