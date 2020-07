LIVE - Napoli-Roma 1-0 (54' Callejon): lo spagnolo porta in vantaggio gli azzurri! (Di domenica 5 luglio 2020) premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il LIVE 56' - Palla in profondità per Zielinski, scattato in posizione dubbia: il tiro dell'ex Empoli è preda di Pau Lopez54' - GOOOOOOOOOOOOOL! Callejon! Pennell ... Leggi su tuttonapoli

matteosalvinimi : Io adoro il confronto, ma ieri a #Mondragone volavano pietre. Non saranno però 4 delinquenti dei centri sociali o… - LuigiLiccardo6 : RT @calciomercatoit: 55' - GOL NAPOLI! #Callejon si inserisce alla grande e trova la rete del vantaggio azzurro #NapoliRoma 1-0 LIVE - siamo_la_Roma : ? Gol di #Callejon ? #Napoli in vantaggio #NapoliRoma #ASRoma - forzaroma : 55' - Gol del Napoli con Callejon. Lo spagnolo sfugge alla marcatura di Ibanez e di piatto buca Pau Lopez su assist… - corgiallorosso : LIVE Napoli-Roma 1-0 (54' Callejon) Vantaggio azzurro -