Live Inter-Bologna 1-1: Juwara, pareggio a sorpresa (Di domenica 5 luglio 2020) Seconda gara casalinga consecutiva per l'Inter di Antonio Conte, che quest'oggi affronta il Bologna guidato da Sinisa Mihajlovic, ex giocatore e vice di Mancini tecnico nerazzurro. I padroni... Leggi su ilmattino

Inter : ?? | FOTOGALLERY Una incredibile altalena di emozioni al 'Tardini'... ?? Tutte le più belle immagini di #ParmaInter… - Inter : ?? | FOTOGALLERY Pioggia di gol a San Siro: tutte le immagini più belle di #InterBrescia! ???????????? Qui la gall… - DiMarzio : #LIVE | #Inter, l'arrivo di #Hakimi al Coni per la seconda parte delle visite mediche - passione_inter : ??78' AMMONITO #PALACIO Trattenuta su #Lukaku #InterBologna 1-1 #SerieA LIVE - fcin1908it : LIVE, INTER-BOLOGNA 1-1: ESPULSO ANCHE BASTONI -

Ultime Notizie dalla rete : Live Inter

La partita Brescia – Hellas Verona del 5 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A BRESCIA – Nel ...Brescia - Verona è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie A 2019/2020. La partita è in programma il giorno 5 luglio alle ore 19:30 allo stadio Mario Rigamonti di Brescia. Arbitro d ...