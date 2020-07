L'Italia ha sospeso i soggiorni terapeutici dei bambini di Chernobyl per il coronavirus (Di domenica 5 luglio 2020) L’Italia ai tempi del coronavirus ha sospeso i soggiorni terapeutici dei bambini di Chernobyl. Una decisione che - secondo l’appello delle famiglie accoglienti pubblicato sulla pagina Facebook della Puer onlus - non è coerente con l’ingresso in Italia, senza controlli e senza tutele, di persone provenienti da altri Paesi che sono poi risultate positive al coronavirus.Pertanto le famiglie accoglienti dei bambini Bielorussi chiedono alle autorità Italiane che vengano convocati con urgenza i rappresentanti delle associazioni, che fino ad oggi si sono prodigate per la ripartenza dei soggiorni, che venga aperto un tavolo tecnico per valutare già a partire dal mese di agosto l’arrivo dei bambini con un protocollo di sicurezza e con il rilascio di un ‘Visto Italia’ che “non ci vincoli così come previsto dal Consiglio ... Leggi su huffingtonpost

