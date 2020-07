L'Inter si allontana dalla vetta: ko contro il Bologna (Di domenica 5 luglio 2020) AGI - Clamorosa rimonta del Bologna ai danni dell'Inter: a San Siro finisce 2-1 per i rossoblu, grazie alle reti del classe 2001 Juwara e di Barrow, capaci di ribaltare l'iniziale vantaggio di Lukaku. Sconfitta amarissima per la squadra di Conte, ripensando soprattutto al rigore del possibile 2-0 fallito da Lautaro e a quei 20 minuti di superiorità numerica non sfruttati. La Lazio rimane così avanti 4 lunghezze in classifica. L'inizio di gara è quasi tutto di marca locale a livello di gioco e di intensità. Al 13' il primo a farsi vedere è Lukaku, che servito in area si gira e deposita in rete, ma dopo essersi aiutato con un braccio. Sarà lo stesso attaccante belga a portare i nerazzurri in vantaggio una decina di minuti più tardi: Young crossa da sinistra, Lautaro stacca di testa e prende il palo, la cui respinta si trasforma in un ... Leggi su agi

