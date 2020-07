Lindsey Vonn: “L’America ha ancora tanto da fare sul tema dell’uguaglianza” (Di domenica 5 luglio 2020) “Sono sempre stata fiera di rappresentare il nostro Paese nell’arco della mia carriera, fiera di tutte le persone che hanno lottato per la nostra libertà. Ma c’è ancora tanta strada da fare prima di avere una società all’insegna dell’uguaglianza, con le stesse opportunità e libertà per tutti. Per cui nel giorno della nascita del nostro Paese, festeggio la nuova America che stiamo costruendo insieme”. Lindsey Vonn festeggia così la festa dell’indipendenza degli Stati Uniti d’America del 5 luglio, riferendosi però anche alle vicende recenti sul fronte del razzismo, con il tema dell’uguaglianza che è molto a cuore dell’ex sciatrice. Leggi su sportface

