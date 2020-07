L’incredibile vita di Norman storia: trama e curiosità sul film del 2016 con Richard Gere (Di domenica 5 luglio 2020) L’incredibile vita di Norman con Richard Gere sarà in onda oggi su rai 3 alle ore 21,25. Il titolo originale del film è Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer. Il film era noto anche con il titolo Oppenheimer Strategies. Ecco la trama, il trailer e qualche curiosità su questa pellicola. L’incredibile vita di Norman: trailer, trama e curiosità L’incredibile vita di Norman è un film ambientato e girato negli Stati Uniti nel 2016. Il protagonista è Norman Oppenheimer, interpretato da Richard Gere. L’uomo è un anziano e umile faccendiere, che incontra per caso un giovane politico vice-ministro dello Stato D’Israele. Infatti, Norman fa parte della comunità ebraica newyorkese. Così, regala delle scarpe costose al vice-ministro e lo invita a cena. Il giovane ... Leggi su nonsolo.tv

