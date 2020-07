L’incredibile vita di Norman film Rai 3 – trama, cast, finale (Di domenica 5 luglio 2020) Rai 3 propone questa sera in prime time il film dal titolo L’incredibile vita di Norman. L’appuntamento è anche in alta definizione al canale 503. La pellicola è di genere drammatico ed arriva sulla terza rete in prima visione assoluta. La durata è di un’ora e 57 minuti. La produzione è tra Stati Uniti ed Israele. L’incredibile vita di Norman film – regia, protagonista, dove è girato La regia è di Joseph Cedar. Protagonisti principali sono gli attori Richard Gere che interpreta Norman Oppenheimer e Charlotte Gainsbourg nel ruolo di Alex Green. Una curiosità: il doppiatore italiano del personaggio di Micha Eshel è Pino Insegno. Mentre a dare la voce a Richard Gere è Mario Cordova. Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, in particolare a New York dove opera il protagonista Norman ... Leggi su maridacaterini

