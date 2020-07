Liga 2019/2020: il Barcellona vince e convince, battuto 4-1 il Villareal (Di domenica 5 luglio 2020) Nonostante la vittoria nel pomeriggio del Real Madrid, volato a +7 in classifica, il Barcellona non si è fatta scoraggiare da questo svantaggio apparentemente impossibile da recuperare e, mettendo da parte le deludenti prestazioni delle scorse settimane, ha centrato una convincente vittoria ai danni del Villareal. Al Madrigal, nel match valido per la trentaquattresima giornata di Liga 2019/2020, i blaugrana hanno sconfitto una delle squadre più in forma del momento con un sonoro 4-1, sul quale non è mancato ovviamente lo zampino di Messi. Malgrado l’argentino non figuri nel tabellino dei marcatori, sia sul secondo che sul terzo gol del Barcellona c’è stata la sua firma con due assist uno più bello dell’altro. Vanificato dunque il momentaneo pareggio dei padroni di casa, che al 13′ avevano rimontato l’iniziale svantaggio. ... Leggi su sportface

Un rigore che può decidere la corsa al titolo. Il Real Madrid si impone di misura nella complicata trasferta contro l’Athletic Bilbao, grazie al rigore trasformato dal capitano Sergio Ramos al 73'. Gl ...

