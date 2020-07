LG TONE Free True Wireless: le cuffie senza fili con custodia di ricarica igienizzante (Di domenica 5 luglio 2020) In arrivo le nuove cuffie Bluetooth di LG dotate di tecnologia audio Meridian e custodia di ricarica auto-igienizzante Leggi su today

LG TONE Free True Wireless (HBS-FN6) sono le nuove cuffie eleganti, comode e capaci di offrire un’esperienza di ascolto eccezionale grazie alla tecnologia Meridian Audio. In Italia a 150€ con custodia ...

LG ha presentato le nuove cuffie LG TONE Free True Wireless (HBS-FN6): disponibili in due varianti di colore (Stylish Black opaco e Modern White lucido), le LG TONE Free offrono un design moderno ed e ...

