Lei lo lascia e scatta la maxi rissa tra famiglie a Palermo (Di domenica 5 luglio 2020) La maxi rissa tra famiglie è servita in via degli Agonizzanti a Palermo a causa di una discussione per un fidanzamento che non s’ha da fare. Il fidanzamento si rompe e a rompersi sono anche piatti e sedie. L’incontro che doveva servire a rimettere insieme la coppia “scoppiata”, a Palermo si è trasformato in una maxi rissa. La fine del fidanzamento non viene accettata dalla famiglia di lui che va a chiarire con la famiglia di lei. Peccato che una parola tira l’altra, crescono i toni e dalle parole si passa ai fatti. Iniziano a volare piatti e sedie. Continua la violenza e arriva la polizia. Se le sono date di santa ragione in via degli Agonizzanti, viuzza vicina a via Roma, a Palermo. Il fidanzamento si scioglie in modo inaspettato. Lui, giovane, è stato lasciato dalla ragazza. Così va a casa sua chiedendo spiegazioni ... Leggi su direttasicilia

Lei lascia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Lei lascia