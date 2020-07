Lecce: chirurgia toracica del “Vito Fazzi”, ritorno alla piena operatività Dopo il blocco dei ricoveri per un caso di corona virus (Di domenica 5 luglio 2020) Di Francesco Santoro: Torna a pieno regime l’attività nel reparto di chirurgia toracica del “Vito Fazzi” di Lecce. Ieri il ritorno alla normalità Dopo lo stop ai ricoveri imposto dal direttore medico della struttura ospedaliera salentina a causa della nuova positività al Covid-19 riscontrata in un paziente. Stando alla ricostruzione dell’Asl, l’uomo era «guarito (la guarigione era stata rilevata da diversi tamponi negativi)», salvo poi risultare «nuovamente positivo durante il ricovero». Si è proceduto alla sanificazione degli ambienti, «e i tamponi, effettuati su pazienti e operatori in servizio, 50 persone in totale, sono risultati tutti negativi». Si tratta, dunque, dell’ennesimo caso di ripositivizzazione. A evidenziarlo è la stessa Azienda sanitaria locale di Lecce: «Si ... Leggi su noinotizie

