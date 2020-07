Le reazioni di Alessia Marcuzzi, Belen e Stefano mentre tutti spettegolano (Foto) (Di domenica 5 luglio 2020) Cosa c’è di vero nel presunto triangolo Belen Rodriguiez, Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi (Foto)? Forse un bel niente o forse altro ma intanto il presunto tradimento di Stefano è sulla bocca di tutti nonostante lui per la prima volta abbia risposto a un gossip smentendo tutto. Passano i giorni e Belen è rimasta in silenzio, non una parola sull’argomento, anzi sul suo profilo Instagram è anche spuntata quella ormai famosa seggiola di “Bella senz’anima”, per molti un chiaro riferimento, per altri niente che riguardi il presunto tradimento. In tutto questo Alessia Marcuzzi come sta? Non bene, di certo non le fa piacere leggere un po’ ovunque che lei è Stefano De Martino potrebbero avere avuto una relazione. Sono entrambi genitori, erano entrambi sposati. Alessia lo è ancora, innamoratissima come sempre di ... Leggi su ultimenotizieflash

SumaLoredana : @Alessia_ing Ma si sapeva! Altrimenti le reazioni sarebbero state altre! Quanto meno umane, qui il rigor mortis è d'obbligo -