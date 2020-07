Le Iene Presentano: speciale Chico Forti, in onda il 6 luglio 2020 su Italia 1 (Di domenica 5 luglio 2020) Le Iene Presentano: speciale Chico Forti, lo speciale dedicato all’imprenditore Italiano condannato negli USA, in onda in replica lunedì 6 luglio alle 21:30 su Italia 1 Lunedì 6 luglio su Italia 1 andrà in onda nuovamente lo speciale de Le Iene, dal titolo “Le Iene Presentano: speciale Chico Forti“. Lo speciale è dedicato all’imprenditore Italiano che nel 2000, negli Stati Uniti, è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike. L’appuntamento con lo speciale è per lunedì 6 luglio, alle 21:30 circa su Italia 1. Ecco un promo:  Nello speciale si ripercorrano i momenti chiave della vicenda e tutte le anomalie finora emerse. Gaston Zama, la Iena che si occupa del caso ormai da anni, aveva presentato nuovi elementi e le testimonianze emerse. Focus sugli incontri con le persone ... Leggi su dituttounpop

Lunedì 6 luglio, in prima serata su Italia1 va in onda, in replica, “Le Iene presentano: Speciale Chico Forti”, la vicenda interamente dedicata all’imprenditore italiano che nel 2000, negli Stati Unit ...

