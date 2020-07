Le 10 cose da ricordare di Napoli-Roma: il gol a giro di Insigne (Di domenica 5 luglio 2020) 12’ pt. La break dance di Fabián Ruiz. Callejon lo smarca in area con un tocco geniale ma lo spagnolo ha la palla sul destro. Fa allora due o tre movimenti danzando sulla palla per disorientare la difesa e si libera al tiro, ma sempre col destro, e allora ci prova lo stesso: deviato in angolo. 15’ pt. La palla in verticale di Mario Rui per Zielinski. Il polacco davanti al portiere si fa schermare da López, uscitogli bene incontro. 27’ pt. Il controllo sghembo di Callejon. Liberato in area, tocca male la palla e finisce più defilato. Deve rinunciare al tiro e cercare il passaggio. L’azione svanisce. 32’ pt. La carambola di Callejon. Dopo una traversa presa di testa da Milik (il ventunesimo palo in campionato), lo spagnolo si trova la porta spalancata ma colpisce la palla con la fronte, pur abbassandosi, e la fa schizzare alta. 10’ ... Leggi su ilnapolista

