Lazio, si ferma Correa: infortunio al legamento collaterale (Di domenica 5 luglio 2020) Tegola in casa Lazio. Nel corso della partita persa per 3-0 contro il Milan, il Tucu Correa ha riportato un problema fisico che lo terrà fuori per almeno 10-15 giorni. Simone Inzaghi perde, quindi, un tassello fondamentale per il suo attacco in quella che sarebbe dovuta essere la corsa scudetto, ma che, invece, rischia di diventare un momento tragico per i biancocelesti. Gli esami effettuati sull’attaccante argentino hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale e, dunque, si va ad aggiungere ad una lista già lunga di infortunati in casa Lazio. Da valutare ci sono anche le condizioni di Milinkovic-Savic; in dubbio per la prossima partita con il Lecce anche Leiva e Cataldi, ma fortunatamente torneranno Immobile e Caicedo dalla squalifica. Leggi su sportface

