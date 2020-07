Lavoro: a Roma manifestazione degli 'invisibili', Soumahoro 'costituzione nostra bandiera' (Di domenica 5 luglio 2020) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - manifestazione oggi a Roma per la tutela dei diritti dei braccianti e dei lavoratori precari, senza tutele e senza diritti. "Abbiamo invitato tutta la politica a entrare nel ventre del Paese per ascoltare le domande del mondo reale, degli inascoltati e degli esclusi", spiega in un'intervista a 'La Stampa', il sindacalista Aboubakar Soumahoro, impegnato in prima linea per i diritti dei lavoratori migranti. "La nostra non è una piazza della protesta ma della proposta", spiega ancora. Le proposte, rileva Soumahoro, "saranno portate dalla voce di quei mondi variegati di invisibilità sociale che hanno a che fare con la mancanza del Lavoro" : "sarà una piazza accomunata da una sola bandiera, quella della generosità della comunità, la bandiera del noi in alternativa all'io". Nonostante l'incontro con il presidente del Consiglio ... Leggi su liberoquotidiano

Si è tenuta a piazza del Popolo la manifestazione del centrodesta 'Insieme per l'Italia del lavoro'. Nonostante le polemiche dei giorni scorsi sul numero di persone consentito in piazza e l'accordo su ...

