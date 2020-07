Lautaro tradisce l’Inter, Mihajlovic vince la sfida tattica contro Conte: così il Bologna firma l’impresa! (Di domenica 5 luglio 2020) Prima o poi doveva succedere, ma il passo falso è arrivato nel momento peggiore. L’Inter era apparsa molto incerta nelle scorse settimana, ma ha sbagliato la partita che, al netto del risultato della Lazio (sconfitta ieri dal Milan), era vietato sbagliare. contro Sampdoria e Parma erano arrivate due vittorie sofferte, così come il rocambolesco 3-3 contro il Sassuolo, in mezzo la passeggiata a Brescia con un tennistico 6-0. L’Inter era apparsa tutt’altro che una corazzata, lontana parente di quella ammirata ad inizio anno nella quale fame di successi e prepotenza fisica erano le armi in più dei nerazzurri, apparsi un po’ giù di tono forse anche a causa del caldo e delle tante partite consecutive. Inter che va in vantaggio con Lukaku e non chiude il match con Lautaro Martinez che fallisce un calcio di rigore (restano 2 i gol da ... Leggi su sportfair

