Laura Chiatti in babydoll: la foto a letto è l’elogio della Bellezza! (Di domenica 5 luglio 2020) Laura Chiatti in babydoll, il selfie dall’alto sul letto è un elogio della Bellezza in senso lato. L’attrice umbra è tornata sul set, ormai lo abbiamo capito. Lei stessa lo ha rivelato via social, disseminando qua e là su Instagram ‘indizi’ inequivocabili. Laura Chiatti in babydoll di pizzo: la foto dal set è erotica Citazioni, cambi improvvisi di look, autoscatti dal set: qualcosa bolle in pentola! E lei nei panni di una misteriosa ‘Elena’ è bellissima. Sguardi languidi, mise succinte e sexy che solleticano le fantasie dei followers. “Attese da set”, scrive in didascalia a corredo del recente post social in cui si immortala sul set. Indossa un babydoll inguinale di colore grigio bordato di pizzo bianco. Décolleté e cosce in mostra, la moglie di Marco Bocci è ... Leggi su urbanpost

VanityFairIt : «Ci siamo sposati dopo due mesi e sono passati sei anni», hanno fatto sapere gli attori. E dal weekend passato ci s… - Pamelaariete : 'Ci siamo sposati dopo due mesi e sono passati sei anni. È proprio vero, le mosse più azzeccate, sono sempre le più… - newsnewsgossip : Marco Bocci e Laura Chiatti si scrivono nel giorno dellâ??anniversario: romantiche dediche sui social ? - gossipnewsgoss1 : Marco Bocci e Laura Chiatti si scrivono nel giorno dellâ??anniversario: romantiche dediche sui social ? - gossiparaaah : Marco Bocci e Laura Chiatti si scrivono nel giorno dellâ??anniversario: romantiche dediche sui social ? -