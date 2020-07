L’appello delle Sardine: “La Puglia inserisca la doppia preferenza di genere alle Regionali” (Di domenica 5 luglio 2020) Le Sardine prendono posizione sulla doppia preferenza di genere in vista delle prossime elezioni Regionali. Particolarmente delicata appare la situazione in Puglia, dove il Consiglio regionale non ha ancora recepito la legge nazionale. Da qui l’appello lanciato dalle Sardine al governatore Michele Emiliano. Ecco il comunicato con cui le Sardine chiedono di approvare al più presto la legge: È sconcertante apprendere da fonti giornalistiche che il Consiglio Regionale Pugliese, nonostante l’atto del CDM, del 25 giugno, di adeguarsi alla legge Quadro 20 del 2016, sia ancora in alto mare. Il 15 Luglio la Commissione Consiliare affronterà la discussione sulla doppia preferenza di genere per garantire una effettiva rappresentanza delle donne negli organi legislativi, per dare seguito alla direttiva del Governo attraverso il Consiglio Regionale. Non si è ... Leggi su tpi

