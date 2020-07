La7, per la leghista Ceccardi Imagine è una “canzone marxista”: “Lo ha detto anche Lennon”. Revelli: “Le consiglio corso di cultura del ‘900” (Di domenica 5 luglio 2020) Per Susanna Ceccardi, la candidata della Lega alle elezioni regionali in Toscana ed europarlamentare, Imagine dei Beatles è una canzone marxista. A dirlo la stessa politica a In Onda, il programma di La7. Alla domanda se considerasse ancora Imagine una canzone comunista, dopo una polemica sollevata nel 2016 sulla scelta del sindaco di Cascina di far cantare il celebre brano di John Lennon alla recita di Natale delle scuole primarie, Ceccardi risponde: “Fu una considerazione anche letteraria, lo stesso John Lennon disse che era di ispirazione marxista e infatti le parole lo sono“. “Non usi John Lennon contro John Lennon”, ribatte il conduttore Luca Telese. “Immagini un mondo senza confini, religione e proprietà privata – continua la candidata del Carroccio – Un mondo così qualcuno lo ha immaginato…”. A quel punto ... Leggi su ilfattoquotidiano

AzzolinaLucia : Ieri sera a In Onda, su La7, ho spiegato il lavoro che stiamo facendo per la riapertura di settembre, ho risposto a… - matteosalvinimi : Buongiorno e buon mercoledì, con un fiore inondato di sole e un pensiero particolare alle Amiche di questa Pagina.… - La7tv : #coffeebreak @alanfriedmanit: 'Il MES per la sanità oggi non è come il MES della Grecia di 10 anni fa' - NoiNotizie : RT @fattoquotidiano: La7, per la leghista Ceccardi Imagine è una “canzone marxista”: “Lo ha detto anche Lennon”. Revelli: “Le consiglio cor… - nemiroski : RT @fattoquotidiano: La7, per la leghista Ceccardi Imagine è una “canzone marxista”: “Lo ha detto anche Lennon”. Revelli: “Le consiglio cor… -

Ultime Notizie dalla rete : La7 per La7, per la leghista Ceccardi Imagine è una “canzone marxista”: “Lo ha detto anche… Il Fatto Quotidiano Premio Luchetta 2020, ecco i nomi dei 5 vincitori

Sara Giudice, Adnan Sarwar, Nello Scavo, Antonio Pampliega e Andrea Frazzetta saranno premiati dalla presidente di giuria Giovanna Botteri, il 3 ottobre a Trieste TRIESTE La7 - Piazza pulita con il se ...

Venerdì 3 e Sabato 4 luglio Conti vince facile, Bonolis stacca Incontrada e D’Alessio

Le voci sui focolai in Veneto e in Toscana invece che i falò sulla spiaggia. Estate 2020 in pieno corso con tutte le sue anomalie, ieri e l’altro ieri, venerdì 3 e sabato 4 luglio, piena di repliche i ...

Sara Giudice, Adnan Sarwar, Nello Scavo, Antonio Pampliega e Andrea Frazzetta saranno premiati dalla presidente di giuria Giovanna Botteri, il 3 ottobre a Trieste TRIESTE La7 - Piazza pulita con il se ...Le voci sui focolai in Veneto e in Toscana invece che i falò sulla spiaggia. Estate 2020 in pieno corso con tutte le sue anomalie, ieri e l’altro ieri, venerdì 3 e sabato 4 luglio, piena di repliche i ...