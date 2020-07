La Serie A vuole anticipare l'orario delle partite, manca l'accordo con i calciatori (Di domenica 5 luglio 2020) Giorni fa abbiamo parlato della richiesta di anticipare l’orario delle partite di Serie A mossa dalle emittenti televisive (in particolare Sky) per far si che il pubblico da casa sia maggiormente agevolato a seguire tutte le gare del campionato. Per adesso non ci sono stati passi avanti nella trattativa fra la Lega Calcio, AIC e le emittenti televisive e quindi si è pensato di anticipare le gare non più di mezz’ora, ma di un quarto d’ora. Ricordiamo a tutti che ora le partite si giocano... Leggi su 90min

Gazzetta_it : #Inter vuole un #Eriksen più continuo e trascinatore #IntervsBologna - Eurosport_IT : Arthur non giocherà le partite di Champions League in agosto con il Barcellona: vuole prepararsi subito per la Juve… - MyriamYuki : @AlexissBi15 Non è giusto, si poteva avere un finale aperto, con qualche speranza .... Ma è coerente con le precede… - cristinascat10 : RT @cantolights: E comunque lui le vuole già bene, si è visto da come l'ha protetta al negozio e da come la spinge ad amare se stessa... Qu… - lilyrosee_ay : RT @cantolights: E comunque lui le vuole già bene, si è visto da come l'ha protetta al negozio e da come la spinge ad amare se stessa... Qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie vuole Calcio, Serie A 2020: l’Inter vuole accorciare, si infiamma la lotta salvezza OA Sport Buffon celebra il record di presenze in Serie A: “La sfida più bella deve ancora arrivare”

Il numero di record di Gigi Buffon è impressionante. Il portiere della Juventus non vuole smettere di conquistarne e sabato 4 luglio scendendo in campo nel derby contro il Torino è diventato il calcia ...

Milan, la doppia rivincita di Pioli contro passato e futuro

ROMA - Giocare nel silenzio, ma col brusio del mercato nelle orecchie: al Milan capita da qualche settimana e d’ora in poi capiterà sempre di più. Ma è un paradosso al quale i giocatori stanno reagend ...

Il numero di record di Gigi Buffon è impressionante. Il portiere della Juventus non vuole smettere di conquistarne e sabato 4 luglio scendendo in campo nel derby contro il Torino è diventato il calcia ...ROMA - Giocare nel silenzio, ma col brusio del mercato nelle orecchie: al Milan capita da qualche settimana e d’ora in poi capiterà sempre di più. Ma è un paradosso al quale i giocatori stanno reagend ...